Премьер-министр рф михаил мишустин прибыл в Китай в понедельник, принял участие в бизнес-форуме в Шанхае во вторник, а затем отправился в Пекин, где встретился с премьер-министром Ли Цяном и Си Цзиньпином. Это первый визит российского чиновника в Китай на самом высоком уровне со времени прошлогоднего вторжения.

Детали

Си Цзиньпин сказал мишустину в среду, что обе страны будут продолжать оказывать друг другу "твердую поддержку по вопросам, касающимся ключевых интересов друг друга, и укреплять сотрудничество на многосторонних площадках", согласно сообщению официального информационного агентства Синьхуа.

Ранее мишустин заявил Ли Цяну, что "отношения между россией и Китаем находятся на беспрецедентно высоком уровне", после торжественной церемонии встречи в Пекине в среду.

"Они характеризуются взаимным уважением интересов друг друга, стремлением совместно реагировать на вызовы, что связано с усилением турбулентности на международной арене и давлением нелегитимных санкций со стороны коллективного Запада", — сказал он.

Ли, в свою очередь, приветствовал "всеобъемлющее стратегическое партнерство сотрудничества между Китаем и россией в новую эпоху".

"Я верю, что ваша поездка в Китай на этот раз, безусловно, оставит глубокое впечатление", — сказал он.

Китай является крупнейшим торговым партнером россии, и, согласно данным китайской таможни, в прошлом году товарооборот между странами достиг рекордных 190 миллиардов долларов. В среду Ли отметил, что двусторонняя торговля уже достигла 70 миллиардов долларов в этом году.

"Это более чем 40-процентный рост по сравнению с прошлым годом. Масштабы инвестиций между двумя странами также постоянно растут. Стратегические крупномасштабные проекты неуклонно продвигаются вперед", — сказал он.

По итогам переговоров министры двух стран подписали ряд соглашений о сотрудничестве в сфере торговли услугами и спорта, а также о патентах и экспорте российского проса в Китай.

Дополнение

мишустина в поездке сопровождают высокопоставленные чиновники, в том числе вице-премьер-министр александр новак, отвечающий за энергетическую политику. В прошлом году Китай стал крупнейшим потребителем российских энергоносителей, поскольку экспорт газа из москвы резко упал из-за шквала западных санкций, введенных из-за вторжения в Украину.

Как сообщают российские государственные СМИ, во вторник на форуме в Шанхае Новак заявил, что поставки российских энергоносителей в Китай увеличатся на 40 процентов по сравнению с предыдущим годом в 2023 году.

Аналитики говорят, что Китай имеет преимущество в отношениях с россией, и что его влияние растет по мере того, как углубляется международная изоляция москвы.

Лидеров обеих стран "больше объединяют общие обиды и неуверенность, чем общие цели. Они оба возмущаются и чувствуют угрозу со стороны западного лидерства в международной системе и считают, что к их странам следует относиться с большим уважением в вопросах, затрагивающих их собственные интересы", — сказал в интервью AFP Райан Хасс, старший научный сотрудник вашингтонского Института Брукингса и бывший чиновник Белого дома.

Во время мартовского саммита в москве Си Цзиньпин пригласил путина посетить Пекин.

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