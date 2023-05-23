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Пекін: співпраця з москвою не залежить від третіх сторін

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 травня. УНН. Співпраця між Китаєм і росією не спрямована проти третіх сторін і не підлягає "перериванню чи примусу" з боку будь-якої третьої сторони. Про це заявила речниця МЗС Китаю Мао Нін на брифінгу, говорячи про візит російського прем'єра михайла мішустіна в Китай, передає УНН.

Цитата

"Китай має нормальну економічну та торговельну співпрацю з росією та іншими країнами світу. Наше співробітництво ґрунтується на рівності та взаємній вигоді. Ми виступаємо проти односторонніх санкцій та юрисдикції довгих рук, які не ґрунтуються на міжнародному праві чи мандаті Ради Безпеки ООН. Китайсько-російське співробітництво не спрямоване проти будь-якої третьої сторони і не підлягає перериванню чи примусу з боку будь-якої третьої сторони", - сказала Мао Нін.

З її слів, Китай вживе всіх необхідних заходів для захисту законних прав та інтересів китайських компаній.

Нагадаємо

Лідери країн "Групи семи" (G7) закликали Китай тиснути на росію, щоб вона припинила військову агресію та вивела свої війська з України.

На відміну від західних держав, Китай не вводив санкції проти москви через вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року. Однак прагнув позиціонувати себе як посередника для досягнення миру.

Наприкінці лютого Пекін оприлюднив свою "позицію щодо політичного врегулювання української кризи", план із 12 пунктів, у якому пропонується "поважати суверенітет усіх країн", "відмовитися від менталітету холодної війни" та "припинити бойові дії", сподіваючись "почати мирні переговори".

Коментуючи "мирний план" щодо завершення війни росії проти України, запропонований Китаєм, Президент Володимир Зеленський заявив, що документ є не резолюцією або декларацією, а лише думками, якими поділилася ця країна, та деякі пункти з ініціативи є незрозумілими.

Нещодавно відбулися телефонні переговори Зеленського та глави Китаю Сі Цзіньпіна - перші з початку повномасштабної війни рф проти України. У МЗС після переговорів припустили можливість виконання Китаєм ролі посередника між Україною та рф.

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