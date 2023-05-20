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G7 закликала Китай тиснути на росію для виведення нею військ з України

G7 закликала Китай тиснути на росію для виведення нею військ з України

Київ • УНН

 • 962096 перегляди

КИЇВ. 20 травня. УНН. Лідери країн "Групи семи" (G7) тиснути на росію, щоб вона припинила військову агресію та вивела свої війська з України. Про це ідеться у поширеному 20 травня комюніке за підсумками переговорів лідерів на зустрічі у Хіросімі в Японії, передає УНН.

Цитата

"Ми закликаємо Китай тиснути на росію, щоб вона припинила військову агресію та негайно, повністю та безумовно вивела свої війська з України. Ми закликаємо Китай підтримувати всеосяжний, справедливий і міцний мир, на основі територіальної цілісності та принципів та цілей Статуту ООН, у тому числі через прямий діалог з Україною", - ідеться у заяві.

Деталі

Лідери "Групи семи" заявили, що "готові будувати конструктивні та стабільні відносини з Китаєм, визнаючи важливість відвертої взаємодії з Китаєм та прямого висловлення нашого занепокоєння йому". "Ми діємо у наших національних інтересах. Необхідно співпрацювати з Китаєм, враховуючи його роль у міжнародному співтоваристві та розмір його економіки, у вирішенні глобальних проблем, а також у галузях, що становлять спільний інтерес", - зазначається у комюніке. 

"Наші політичні підходи не спрямовані на те, щоб нашкодити Китаю, і ми не прагнемо перешкодити економічному прогресу та розвитку Китаю. Китай, що зростає за міжнародними правилами, представлятиме глобальний інтерес. Ми не роз'єднуємося і не замикаємося в собі. У той же час ми визнаємо, що економічна стійкість потребує зниження ризиків та диверсифікації. Ми зробимо кроки, індивідуально та колективно, щоб інвестувати у нашу власну економічну активність. Ми зменшимо надмірну залежність у наших критично важливих ланцюжках поставок", - сказано у заяві. 

Лідери країн G7 також зазначили, що намагатимуться "вирішувати проблеми, пов'язані з неринковою політикою та практикою Китаю, які спотворюють світову економіку". "Ми протидіятимемо зловмисним діям, таким як незаконна передача технологій або розкриття даних. Ми сприятимемо стійкості до економічного примусу. Ми також визнаємо необхідність захисту деяких передових технологій, які можуть бути використані для створення загрози нашій національній безпеці без надмірного обмеження торгівлі та інвестицій", - зазначається у заяві.

"Ми, як і раніше, серйозно стурбовані ситуацією у Східному та Південно-Китайському морях. Ми рішуче виступаємо проти будь-яких односторонніх спроб змінити статус-кво силою чи примусом", - наголосили лідери "Групи семи".

У заяві також вказано, що лідери знову підтверджують "важливість миру та стабільності через Тайванську протоку як необхідних для безпеки та процвітання міжнародної спільноти". "Немає жодних змін в основних позиціях членів G7 щодо Тайваню, включно з політикою одного Китаю. Ми закликаємо до мирного вирішення проблем з обох боків протоки", - зазначається у заяві.

Як зазначає Financial Times, "ця заява є найсильнішою критикою Пекіна з боку G7, яка вперше згадала Китай у комюніке два роки тому, коли лідери зустрічалися у Великій Британії".

Нагадаємо

Лідери G7 зобов'язалися продовжувати військову допомогу Україні.

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