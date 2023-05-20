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G7 призвала Китай оказывать давление на россию для вывода ею войск из Украины

G7 призвала Китай оказывать давление на россию для вывода ею войск из Украины

Киев • УНН

 • 962095 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Лидеры стран "Группы семи" (G7) оказывать давление на россию, чтобы она прекратила военную агрессию и вывела свои войска из Украины. Об этом говорится в распространенном 20 мая коммюнике по итогам переговоров лидеров на встрече в Хиросиме в Японии, передает УНН.

Цитата

"Мы призываем Китай оказывать давление на россию, чтобы она прекратила военную агрессию и немедленно, полностью и безусловно вывела свои войска из Украины. Мы призываем Китай поддерживать всеобъемлющий, справедливый и крепкий мир, на основе территориальной целостности и принципов и целей Устава ООН, в том числе через прямой диалог с Украиной", - говорится в заявлении.

Детали

Лидеры "Группы семи" заявили, что "готовы строить конструктивные и стабильные отношения с Китаем, признавая важность откровенного взаимодействия с Китаем и прямого выражения нашего беспокойства ему". "Мы действуем в наших национальных интересах. Необходимо сотрудничать с Китаем, учитывая его роль в международном сообществе и размере его экономики, в решении глобальных проблем, а также в отраслях, представляющих общий интерес", - отмечается в коммюнике.

"Наши политические подходы не направлены на то, чтобы навредить Китаю, и мы не стремимся помешать экономическому прогрессу и развитию Китая. Растущий по международным правилам Китай будет представлять глобальный интерес. Мы не разъединяемся и не замыкаемся в себе. В то же время мы признаем, что экономическая устойчивость требует снижения рисков и диверсификации. Мы сделаем шаги, индивидуально и коллективно, чтобы инвестировать в нашу собственную экономическую активность. Мы уменьшим чрезмерную зависимость в наших критически важных цепочках поставок", - сказано в заявлении.

Лидеры стран G7 также отметили, что будут пытаться "решать проблемы, связанные с нерыночной политикой и практикой Китая, которые искажают мировую экономику". "Мы будем противодействовать злонамеренным действиям, таким как незаконная передача технологий или раскрытие данных. Мы будем способствовать устойчивости к экономическому принуждению. Мы также признаем необходимость защиты некоторых передовых технологий, которые могут быть использованы для создания угрозы нашей национальной безопасности без чрезмерного ограничения торговли и инвестиций", - указывается в заявлении.

"Мы по-прежнему серьезно озабочены ситуацией в Восточном и Южно-Китайском морях. Мы решительно выступаем против любых односторонних попыток изменить статус-кво силой или принуждением", - подчеркнули лидеры "Группы семи".

В заявлении также указано, что лидеры вновь подтверждают "важность мира и стабильности через Тайваньский пролив как необходимых для безопасности и процветания международного сообщества". "Нет никаких изменений в основных позициях членов G7 по Тайваню, включая политику одного Китая. Мы призываем к мирному решению проблем с обеих сторон пролива", - отмечается в заявлении.

Как отмечает Financial Times, "это заявление является сильнейшей критикой Пекина со стороны G7, впервые упомянувшей Китай в коммюнике два года назад, когда лидеры встречались в Великобритании".

Напомним

Лидеры G7 обязались продолжать военную помощь Украине.

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