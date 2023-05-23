Пекин: сотрудничество с москвой не зависит от третьих сторон

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19:26 • 45442 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

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13 марта, 13:47 • 107025 просмотра

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Киев • УНН

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КИЕВ. 23 мая. УНН. Сотрудничество между Китаем и россией не направлено против третьих сторон и не подлежит "прерыванию или принуждению" со стороны любой третьей стороны. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин на брифинге, говоря о визите российского премьера михаила мишустина в Китай, передает УНН.

Цитата

"Китай имеет нормальное экономическое и торговое сотрудничество с россией и другими странами мира. Наше сотрудничество основано на равенстве и взаимной выгоде. Мы выступаем против односторонних санкций и юрисдикции длинной руки, которые не основываются на международном праве или мандате Совета Безопасности ООН. Китайско-российское сотрудничество не направлено против какой-либо третьей стороны и не подлежит прерыванию или принуждению со стороны какой-либо третьей стороны", - сказала Мао Нин.

По ее словам, Китай примет все необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских компаний.

Напомним

Лидеры стран "Группы семи" (G7) призвали Китай давить на россию, чтобы она прекратила военную агрессию и вывела свои войска из Украины.

В отличие от западных государств, Китай не вводил санкции против москвы из-за вторжения россии в Украину в феврале 2022 года. Однако стремился позиционировать себя как посредника для достижения мира.

В конце февраля Пекин обнародовал свою "позицию по политическому урегулированию украинского кризиса", план из 12 пунктов, в котором предлагается "уважать суверенитет всех стран", "отказаться от менталитета холодной войны" и "прекратить боевые действия", надеясь "начать мирные переговоры".

Комментируя "мирный план" по завершению войны россии против Украины, предложенный Китаем, Президент Владимир Зеленский заявил, что документ является не резолюцией или декларацией, а лишь мыслями, которыми поделилась эта страна, и некоторые пункты из инициативы непонятны.

Недавно состоялись телефонные переговоры Зеленского и главы Китая Си Цзиньпина - первые с начала полномасштабной войны рф против Украины. В МИД после переговоров предположили возможность выполнения Китаем роли посредника между Украиной и рф.

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