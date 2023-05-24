Сі Цзіньпін запропонував росії "тверду підтримку в основних інтересах"

Прем'єр-міністр рф михайло мішустін прибув до Китаю в понеділок, взяв участь у бізнес-форумі в Шанхаї у вівторок, а потім вирушив до Пекіна, де зустрівся з прем'єр-міністром Лі Цяном і Сі Цзіньпіном. Це перший візит російського чиновника до Китаю на найвищому рівні з часу минулорічного вторгнення.

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Сі Цзіньпін сказав мішустіну в середу, що обидві країни продовжуватимуть надавати одна одній "тверду підтримку з питань, що стосуються ключових інтересів одна одної, і зміцнюватимуть співпрацю на багатосторонніх майданчиках", згідно з повідомленням офіційного інформаційного агентства Сіньхуа.

Раніше мішустін заявив Лі Цяну, що "відносини між росією і Китаєм перебувають на безпрецедентно високому рівні", після урочистої церемонії зустрічі в Пекіні в середу.

"Вони характеризуються взаємною повагою інтересів один одного, прагненням спільно реагувати на виклики, що пов'язано з посиленням турбулентності на міжнародній арені і тиском нелегітимних санкцій з боку колективного Заходу", - сказав він.

Лі, своєю чергою, привітав "всеосяжне стратегічне партнерство співпраці між Китаєм і росією в нову епоху".

"Я вірю, що ваша поїздка до Китаю цього разу, безумовно, залишить глибоке враження", - сказав він.

Китай є найбільшим торговельним партнером росії, і, згідно з даними китайської митниці, минулого року товарообіг між країнами досяг рекордних 190 мільярдів доларів. У середу Лі зазначив, що двостороння торгівля вже досягла 70 мільярдів доларів цього року.

"Це більш ніж 40-відсоткове зростання в порівнянні з минулим роком. Масштаби інвестицій між двома країнами також постійно зростають. Стратегічні великомасштабні проекти неухильно просуваються вперед", - сказав він.

За підсумками переговорів міністри двох країн підписали низку угод про співпрацю у сфері торгівлі послугами та спорту, а також про патенти та експорт російського проса до Китаю.

Доповнення

мішустіна у поїздці супроводжують високопосадовці, в тому числі віцепрем'єр-міністр олександр новак, який відповідає за енергетичну політику. Минулого року Китай став найбільшим споживачем російських енергоносіїв, оскільки експорт газу з москви різко впав через шквал західних санкцій, запроваджених через вторгнення в Україну.

Як повідомляють російські державні ЗМІ, у вівторок на форумі в Шанхаї Новак заявив, що поставки російських енергоносіїв до Китаю збільшаться на 40 відсотків у порівнянні з попереднім роком у 2023 році.

Аналітики кажуть, що Китай має перевагу у відносинах з росією, і що його вплив зростає в міру того, як поглиблюється міжнародна ізоляція москви.

Лідерів обох країн "більше об'єднують спільні образи і невпевненість, ніж спільні цілі. Вони обидва обурюються і відчувають загрозу з боку західного лідерства в міжнародній системі і вважають, що до їхніх країн слід ставитися з більшою повагою в питаннях, що зачіпають їхні власні інтереси", - сказав в інтерв'ю AFP Райан Хасс, старший науковий співробітник вашингтонського Інституту Брукінгса і колишній чиновник Білого дому.

Під час березневого саміту в москві Сі Цзіньпін запросив Путіна відвідати Пекін.

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