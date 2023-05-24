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Попри критику Заходу рф та Китай підписують двосторонні угоди – Reuters

Попри критику Заходу рф та Китай підписують двосторонні угоди – Reuters

Київ • УНН

 • 503632 перегляди

КИЇВ. 24 травня. УНН. У середу, 24 травня, прем'єр-міністр росії підписав низку угод з Китаєм під час візиту до Пекіна, схарактеризувавши двосторонні зв'язки на безпрецедентно високому рівні, попри несхвалення їхніх відносин з боку Заходу. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

російський прем'єр-міністр михайло мішустін, який є найвищим російським посадовцем, що відвідав Пекін після того, як в Україні почалась повномасштабна війна - провів переговори з прем'єр-міністром Китаю Лі Цяном і мав зустрітися з лідером КНР Сі Цзіньпіном.

Візит відбувся після того, як росія та Китай бурхливо відреагували на декларації країн "Великої сімки", зроблені на вихідних, які виокремили обидві країни з цілої низки питань.

Оскільки війна в Україні триває вже другий рік, а росія все більше відчуває на собі тягар західних санкцій, москва покладається на підтримку Пекіну більше, ніж Китай на рф, пише Reuters.

"Сьогодні відносини між Росією і Китаєм перебувають на безпрецедентно високому рівні", - сказав мішустін.

"Вони характеризуються взаємною повагою інтересів один одного, прагненням спільно реагувати на виклики, що пов'язано з посиленням турбулентності на міжнародній арені та моделлю сенсаційного тиску з боку колективного Заходу, - зазначив він.

"Як кажуть наші китайські друзі, єдність дає можливість звернути гори", - додав мішустін.

Доповнення

Підписані меморандуми про взаєморозуміння включають угоду про поглиблення інвестиційного співробітництва у сфері торговельних послуг, пакт про експорт сільськогосподарської продукції до Китаю, а також про співпрацю у сфері спорту.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Прем'єр-міністр рф виступив за посилення економічно співпраці з Китаєм

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