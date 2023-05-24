Несмотря на критику Запада рф и Китай подписывают двусторонние соглашения - Reuters

Детали

российский премьер-министр михаил мишустин, который является самым высоким российским чиновником, посетившим Пекин после того, как в Украине началась полномасштабная война - провел переговоры с премьер-министром Китая Ли Цяном и должен был встретиться с лидером КНР Си Цзиньпином.

Визит состоялся после того, как россия и Китай бурно отреагировали на декларации стран "Большой семерки", сделанные на выходных, которые выделили обе страны по целому ряду вопросов.

Поскольку война в Украине продолжается уже второй год, а россия все больше ощущает на себе бремя западных санкций, москва полагается на поддержку Пекина больше, чем Китай на рф, пишет Reuters.

"Сегодня отношения между россией и Китаем находятся на беспрецедентно высоком уровне", - сказал мишустин.

"Они характеризуются взаимным уважением интересов друг друга, стремлением совместно реагировать на вызовы, что связано с усилением турбулентности на международной арене и моделью сенсационного давления со стороны коллективного Запада, - отметил он.

"Как говорят наши китайские друзья, единство дает возможность свернуть горы", - добавил мишустин.

Дополнение

Подписанные меморандумы о взаимопонимании включают соглашение об углублении инвестиционного сотрудничества в сфере торговых услуг, пакт об экспорте сельскохозяйственной продукции в Китай, а также о сотрудничестве в сфере спорта.

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