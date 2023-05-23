Прем'єр-міністр рф виступив за посилення економічно співпраці з Китаєм
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Прем'єр-міністр росії Михайло Мішустін закликав до більшої економічної співпраці з Китаєм на початку дводенного візиту у КНР. Про це повідомляє Deutsche Presse-Agentur, пише УНН.
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У вівторок, виступаючи на економічному саміті в Шанхаї, Мішустін заявив, що росія сподівається продавати більше сільськогосподарської продукції до Китаю.
"Російські аграрії готові значно збільшити експорт своєї продукції на китайський ринок і розширити асортимент продукції рослинного і тваринного походження", - сказав Мішустін.
Однак для цього необхідно "усунути бар'єри", додав він.
Доповнення
Передумовою заклику щодо економічної співпраці є проблеми росії з експортом сільськогосподарської продукції внаслідок західних санкцій, запроваджених після повномасштабного вторгнення росії в Україну.
Хоча санкцій, спрямованих безпосередньо проти російського сільського господарства, не існує, обмеження на фінансування експортних операцій і страхування суден також впливають на цей сектор.
Як повідомляють росЗМІ, у Шанхаї мішустін також говорив про посилення зв'язків рф з Китаєм у сфері високих технологій.
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