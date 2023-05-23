Премьер-министр рф выступил за усиление экономически сотрудничества с Китаем
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Премьер-министр россии Михаил Мишустин призвал к большему экономическому сотрудничеству с Китаем в начале двухдневного визита в КНР. Об этом сообщает Deutsche Presse-Agentur, пишет УНН.
Детали
Во вторник, выступая на экономическом саммите в Шанхае, Мишустин заявил, что россия надеется продавать больше сельскохозяйственной продукции в Китай.
"Российские аграрии готовы значительно увеличить экспорт своей продукции на китайский рынок и расширить ассортимент продукции растительного и животного происхождения", - сказал Мишустин.
Однако для этого необходимо "устранить барьеры", добавил он.
Дополнение
Предпосылкой призыва к экономическому сотрудничеству являются проблемы россии с экспортом сельскохозяйственной продукции вследствие западных санкций, введенных после полномасштабного вторжения россии в Украину.
Хотя санкций, направленных непосредственно против российского сельского хозяйства, не существует, ограничения на финансирование экспортных операций и страхование судов также влияют на этот сектор.
Как сообщают росСМИ, в Шанхае Мишустин также говорил об усилении связей рф с Китаем в сфере высоких технологий.
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