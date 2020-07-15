Павелко: со следующего тура VAR будет использоваться в матчах Первой лиги
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. ФИФА дала согласие на использование системы VAR в Первой лиге чемпионата Украины. Об этом на своей странице в Facebook написал президент УАФ Андрей Павелко, передает УНН.
"Новое футбольное достижение Украины. ФИФА поддержала мою инициативу и дала согласие на использование VAR в матчах Первой лиги уже со следующего тура", - пишет он.
Павелко отметил, что сегодня между клубами Первой лиги существует большая конкуренция за выход в УПЛ. С этой точки зрения решение ФИФА - крайне важное, говорит он.
"Восемь команд борются за первые места. Поэтому цена ошибки, в том числе и судейской, очень велика. VAR поможет минимизировать вероятность их допущения", - написал Павелко, высказав благодарность комитету арбитров во главе с Лучано Лучи и коллегам из ФИФА.
Напомним, как сообщал УНН, УАФ совместно с Минздравом работает над возвращением болельщиков на футбольные матчи.