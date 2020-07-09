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УАФ совместно с Минздравом работает над возвращением болельщиков на футбольные матчи - Павелко

УАФ совместно с Минздравом работает над возвращением болельщиков на футбольные матчи - Павелко

Киев  •  УНН

 • 11471 просмотра

КИЕВ. 9 июля. УНН. Украинская ассоциация футбола вместе с Минздравом движется к общему решению о возвращении зрителей на трибуны стадионов. Об этом сообщил президент УАФ Андрей Павелко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ассоциации.

"Кстати, сейчас мы движемся к тому, чтобы вместе с Минздравом прийти к решению, которое позволит вернуть зрителей на трибуны, сначала - хотя бы 25% от количества мест. Надеюсь, в ближайшее время мы приятно удивим болельщиков таким решением. Это станет очередным шагом на пути к возвращению к привычной футбольной жизни", - сказал Павелко.

Как сообщалось в УНН, доступ к футбольным соревнованиям уже частично разрешили представителям СМИ.

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