УАФ совместно с Минздравом работает над возвращением болельщиков на футбольные матчи - Павелко
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Украинская ассоциация футбола вместе с Минздравом движется к общему решению о возвращении зрителей на трибуны стадионов. Об этом сообщил президент УАФ Андрей Павелко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ассоциации.
"Кстати, сейчас мы движемся к тому, чтобы вместе с Минздравом прийти к решению, которое позволит вернуть зрителей на трибуны, сначала - хотя бы 25% от количества мест. Надеюсь, в ближайшее время мы приятно удивим болельщиков таким решением. Это станет очередным шагом на пути к возвращению к привычной футбольной жизни", - сказал Павелко.
Как сообщалось в УНН, доступ к футбольным соревнованиям уже частично разрешили представителям СМИ.