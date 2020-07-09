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УАФ спільно з МОЗ працює над поверненням уболівальників на футбольні матчі — Павелко

Київ • УНН

 • 11492 перегляди

КИЇВ. 9 липня. УНН. Українська асоціація футболу разом із МОЗ рухається до спільного рішення щодо повернення глядачів на трибуни стадіонів. Про це повідомив президент УАФ Андрій Павелко, передає УНН із посиланням на пресслужбу асоціації.

"До речі, зараз ми рухаємося до того, щоб разом із МОЗ прийти до рішення, яке дозволить повернути глядачів на трибуни, спочатку — хоча б 25% від кількості місць. Сподіваюся, найближчим часом ми приємно здивуємо уболівальників таким рішенням. Це стане черговим кроком на шляху до повернення до звичного футбольного життя", - сказав Павелко.

Як повідомлялося в УНН, доступ до футбольних змагань вже частково дозволили представникам ЗМІ.

Українські Національні Новини

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