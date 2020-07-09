УАФ спільно з МОЗ працює над поверненням уболівальників на футбольні матчі — Павелко

"До речі, зараз ми рухаємося до того, щоб разом із МОЗ прийти до рішення, яке дозволить повернути глядачів на трибуни, спочатку — хоча б 25% від кількості місць. Сподіваюся, найближчим часом ми приємно здивуємо уболівальників таким рішенням. Це стане черговим кроком на шляху до повернення до звичного футбольного життя", - сказав Павелко.

Як повідомлялося в УНН, доступ до футбольних змагань вже частково дозволили представникам ЗМІ.