Павелко: з наступного туру VAR буде використовуватися у матчах Першої ліги
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. ФІФА дала згоду на використання системи VAR в Першій лізі чемпіонату України. Про це на своїй сторінці в Facebook написав президент УАФ Андрій Павелко, передає УНН.
"Нове футбольне досягнення України. ФІФА підтримала мою ініціативу і дала згоду на використання VAR в матчах Першої ліги вже з наступного туру", - пише він.
Павелко наголосив, що сьогодні між клубами Першої ліги існує велика конкуренція за вихід в УПЛ. З цієї точки зору рішення ФІФА - вкрай важливе, говорить він.
"Вісім команд борються за перші місця. Тому ціна помилки, у тому числі і суддівської, дуже велика. VAR допоможе мінімізувати ймовірність їх допущення", - написав Павелко, висловивши подяку комітету арбітрів на чолі з Лучано Лучі та колегам з ФІФА.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, УАФ спільно з Міністерством охорони здоров'я працює над поверненням уболівальників на футбольні матчі.