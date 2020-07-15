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Павелко: з наступного туру VAR буде використовуватися у матчах Першої ліги

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 липня. УНН. ФІФА дала згоду на використання системи VAR в Першій лізі чемпіонату України. Про це на своїй сторінці в Facebook написав президент УАФ Андрій Павелко, передає УНН.

"Нове футбольне досягнення України. ФІФА підтримала мою ініціативу і дала згоду на використання VAR в матчах Першої ліги вже з наступного туру", - пише він.

Павелко наголосив, що сьогодні між клубами Першої ліги існує велика конкуренція за вихід в УПЛ. З цієї точки зору рішення ФІФА - вкрай важливе, говорить він.

"Вісім команд борються за перші місця. Тому ціна помилки, у тому числі і суддівської, дуже велика. VAR допоможе мінімізувати ймовірність їх допущення", - написав Павелко, висловивши подяку комітету арбітрів на чолі з Лучано Лучі та колегам з ФІФА.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, УАФ спільно з Міністерством охорони здоров'я працює над поверненням уболівальників на футбольні матчі.

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