Павелко прокомментировал отстранение Макарова от должности президента ПФЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко прокомментировал резонансное отстранение Сергея Макарова от должности президента ПФЛ, передает УНН со ссылкой на Футбол NEWS.
Он считает, что причина отстранения Макарова лежит в отсутствии коммуникации с клубами. Вместе с тем, Павелко убежден, что клубы имеют полное право сами решать, как им "жить и развиваться".
"Я считаю, что это дела клубов. Мы обязаны прислушиваться к их мнению, но я несколько раз обговаривал, что выход из карантина очень важен в коммуникации с клубами.
Мы видели, как Евгений Дикий вместе с нами общался с клубами и выводил шаг за шагом из карантина УПЛ. Мы обсуждали каждый момент со всеми клубами.
В ПФЛ не произошло контакта, потерялось личное общение. Я хорошо отношусь к Сергею Макарову, но уверен, что клубы обязаны сами решать, как им жить и развиваться", - сказал Павелко.
Напомним, 5 августа Макаров покинул пост президента ПФЛ.
Предшествовало этому высказанное ему недоверие со стороны клубов Первой и Второй лиг.
Как сообщал УНН, по словам президента ФК "Горняк - Спорт" Петра Каплуна, все "наработки" Макарова подлежат пересмотру.