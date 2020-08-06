Павелко прокоментував відсторонення Макарова з посади президента ПФЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко прокоментував резонансне відсторонення Сергія Макарова з посади президента ПФЛ, передає УНН з посиланням на Футбол NEWS.
Він вважає, що причина відсторонення Макарова лежить у відсутності комунікації з клубами. Разом з тим, Павелко переконаний, що клуби мають повне право самі вирішувати, як їм "жити і розвиватися".
"Я вважаю, що це справи клубів. Ми зобов'язані прислухатися до їхньої думки, але я кілька разів обговорював, що вихід з карантину дуже важливий в комунікації з клубами.
Ми бачили, як Євген Дикий разом з нами спілкувався з клубами і виводив крок за кроком з карантину УПЛ. Ми обговорювали кожен момент з усіма клубами.
У ПФЛ не відбулося контакту, загубилося особисте спілкування. Я добре ставлюся до Сергія Макарова, але впевнений, що клуби зобов'язані самі вирішувати, як їм жити і розвиватися", - сказав Павелко.
Нагадаємо, 5 серпня Макаров покинув пост президента ПФЛ.
Передувало цьому висловлення йому недовіри з боку клубів Першої та Другої ліг.
Як повідомляв УНН, за словами президента ФК "Гірник - Спорт" Петра Каплуна, всі "напрацювання" Макарова підлягають перегляду.