Макаров покинув посаду президента ПФЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Сергій Макаров покинув пост президента ПФЛ, передає УНН.
Клуби Першої та Другої ліг проголосували за недовіру до нього.
Виконуючим обов'язки призначений Олександр Каденко.
Раніше, нагадаємо, 24 клуби, що входять в організацію, висловили недовіру функціонеру.
Пізніше до них приєднався ФК "Агробізнес".
Рішення розглянути питання про зняття Макарова з посади було прийняте сьогодні, під час засідання Ради ліг ПФЛ.
За словами президента ФК "Гірник - Спорт" Петра Каплуна, всі "напрацювання" Макарова підлягають перегляду.