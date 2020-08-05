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Макаров покинув посаду президента ПФЛ

Макаров покинув посаду президента ПФЛ

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. Сергій Макаров покинув пост президента ПФЛ, передає УНН.

Клуби Першої та Другої ліг проголосували за недовіру до нього.

Виконуючим обов'язки призначений Олександр Каденко.

Раніше, нагадаємо, 24 клуби, що входять в організацію, висловили недовіру функціонеру.

Пізніше до них приєднався ФК "Агробізнес".

Рішення розглянути питання про зняття Макарова з посади було прийняте сьогодні, під час засідання Ради ліг ПФЛ.

За словами президента ФК "Гірник - Спорт" Петра Каплуна, всі "напрацювання" Макарова підлягають перегляду.

Українські Національні Новини

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