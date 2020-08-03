Недоверие президенту ПФЛ выразил еще один футбольный клуб
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. ФК "Агробизнес" присоединился к 24 клубам, которые выразили недоверие президенту ПФЛ Сергей Макарову. Соответствующее письмо "Агробизнес" направил ПФЛ, передает УНН со ссылкой на tribuna.com.
"Агробизнес" поддерживает и присоединяется к инициативе 24 клубов ПФЛ по поводу выражения недоверия президенту ПФЛ Сергей Макарову", - говорится в письме.
Также, в своем письме клуб просит ПФЛ внести рассмотрение вопроса о выражении недоверия Макарову в повестку дня совета лег, который состоится 5 августа 2020 года.
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Напомним, ранее недоверие Макарову подписали ФК "Авангард" Краматорск, ФК "Буковина" Черновцы, ФК "Верес" Ровно, ФК "Волынь" Луцк, ФК "ВПК-Агро" Шевченковка, ФК "Горняк" Кривой Рог, ФК "Горняк- спорт" Горишни Плавни, ФК "Диназ" Вышгород, ФК "Калуш" Калуш, ФК "Кремень" Кременчуг, ФК "Кристалл" Херсон, ФК "Металлург" Запорожье, ФК "Николаев" Николаев, ФК "Минай" Ужгород, ФК "Никополь" Никополь, ФК "Подолье" Хмельницкий, ФК "Полесье" Житомир, ФК "Прикарпатье" Ивано-Франковск, ФК "Реал Фарма" Одесса, ФК "Рух" Львов, ФК "Таврия-Симферополь" Берислав, ФК "Ужгород" Ужгород, ФК "Чайка" Петропавловская Борщаговка, ФК "Черноморец" Одесса.
По словам, президента "Прикарпатья" Василия Ольшанецкого, вопрос со сменой президента ПФЛ клубы намерены решить до старта нового сезона.