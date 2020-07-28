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ФК "Гірник - Спорт": всі "напрацювання" Макарова підлягають перегляду, накипіло вже

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 липня. УНН. ФК "Гірник-Спорт" - один з підписантів недовіри, висловленої президенту ПФЛ Сергію Макарову. Про причини такого рішення в коментарі УНН розповів президент клубу Петро Каплун.

За його словами, за час керівництва Макарова, статут ПФЛ був переписаний, і сьогодні лише один голос дозволяє приймати рішення.

"Бо вже накерувався! По-перше, статут організації до того переробили і ніхто вже не звертає уваги, що одна людина може вирішити долю всієї організації. Ось один проголосував і це виявляється буде легітимне рішення, це нормально?

Потрібно його переглянути, потрібно переглянути всі організаційні напрацювання, маркетингові відділи, комерційні відділи, які не заробляють гроші, а які ми за рахунок клубів утримуємо. Це нормально, що рік уже!? І нам казки розповідають: "Скоро-скоро".

Штати розширюються, а нам все розповідають, що буде відбуватися комерціалізації всього цього, а нічого не відбувається", - пояснив Каплун.

Він зазначив, що клуби мають намір збиратися і вирішувати ці проблеми.

"... накипіло вже. Буде міжсезоння, зараз чемпіонат закінчиться 11 числа, потрібно щось вирішувати. Бо клуби сваряться вже між собою, а що це таке? Адже треба дружно жити, а це все повинно супроводжуватися зверху", - резюмував президент ФК.

Нагадаємо, вчора 24 клубу Першої та Другої ліги висловили недовіру президенту ПФЛ Серію Макарову. Серед них: ФК "Авангард" Краматорськ, ФК "Буковина" Чернівці, ФК "Верес" Рівне, ФК "Волинь" Луцьк, ФК "ВПК-Агро" Шевченківка, ФК "Гірник" Кривий Ріг, ФК "Гірник-Спорт" Горішні Плавні, ФК "Діназ" Вишгород, ФК "Калуш" Калуш, ФК "Кремінь" Кременчук, ФК "Кристал" Херсон, ФК "Металург" Запоріжжя, ФК "Миколаїв" Миколаїв, ФК "Минай" Ужгород, ФК "Нікополь" Нікополь, ФК "Поділля" Хмельницький, ФК "Полісся" Житомир, ФК "Прикарпаття" Івано-Франківськ, ФК "Реал Фарма" Одеса, ФК "Рух" Львів, ФК "Таврія-Сімферополь" Берислав, ФК "Ужгород" Ужгород, ФК "Чайка" Петропавлівська Борщагівка, ФК "Чорноморець" Одеса.

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