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Недовіру президенту ПФЛ висловили 24 клуби Першої та Другої ліги

Недовіру президенту ПФЛ висловили 24 клуби Першої та Другої ліги

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 липня. УНН. Недовіру президенту ПФЛ Сергію Макарову висловили 24 клуби Першої і Другої ліги. Копію відповідного листа опублікувала прес-служба ФК "Прикарпаття", передає УНН.

Причина недовіри — “непрофесіоналізм Макарова С.Д. у кризовій ситуації, пов’язаній із дією заборони на проведення масових спортивних заходів, у тому числі футбольних змагань”.

“Макаров С.Д. своєю неорганізованістю, неможливістю винайдення компромісу серед клубів, відсутністю чіткої позиції, як керівника організації, та пасивністю у винайдені шляхів повернення до футболу призвів до розколу та конфліктної ситуації серед клубів ПФЛ та проведенню двох Рад Ліг й однієї позачергової Конференції. Іншим наслідком його некомпетентності стало перетворення ПФЛ у фінансово неспроможну організацію без будь-яких заощаджень, яка самостійно не може об’єднати клуби та забезпечити проведення футбольних змагань”, — йдеться у повідомленні.

Клуби вимагають, аби питання щодо висловлення недовіри Президенту ПФЛ було внесене до порядку денного Конференції ПФЛ. Крім того, клуби наполягають на проведенні фінансового й аудиторського звітів діяльності ПФЛ.

20 клубів підписали колективне звернення під час позачергової Конференції ПФЛ. Згодом, ще 4 клуби приєдналися до нього.

Мова про:ФК “Авангард” Краматорськ, ФК “Буковина” Чернівці, ФК “Верес” Рівне, ФК “Волинь” Луцьк, ФК “ВПК-Агро” Шевченківка, ФК “Гірник” Кривий Ріг, ФК “Гірник-Спорт” Горішні Плавні, ФК “Діназ” Вишгород, ФК “Калуш” Калуш, ФК “Кремінь” Кременчук, ФК “Кристал” Херсон, ФК “Металург” Запоріжжя, ФК “Миколаїв” Миколаїв, ФК “Минай” Ужгород, ФК “Нікополь” Нікополь, ФК “Поділля” Хмельницький, ФК “Полісся” Житомир, ФК “Прикарпаття” Івано-Франківськ, ФК “Реал Фарма” Одеса, ФК “Рух” Львів, ФК “Таврія-Сімферополь” Берислав, ФК “Ужгород” Ужгород, ФК “Чайка” Петропавлівська Борщагівка, ФК “Чорноморець” Одеса.

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