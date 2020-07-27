Недоверие президенту ПФЛ выразили 24 клуба Первой и Второй лиги
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Недоверие президенту ПФЛ Сергей Макарову выразили 24 клуба Первой и Второй лиги. Копию соответствующего письма опубликовала пресс-служба ФК "Прикарпатье", передает УНН.
Причина недоверия - "непрофессионализм Макарова С.Д. в ситуации, связанной с действием запрета на проведение массовых спортивных мероприятий, в том числе футбольных соревнований".
"Макаров С.Д. своей неорганизованностью, невозможностью поиска компромисса среди клубов, отсутствием четкой позиции, как руководителя организации, и пассивностью в поиске путей возвращения к футболу привел к расколу и конфликтной ситуации среди клубов ПФЛ и проведению двух Советов Лиг и одной внеочередной Конференции. Другим следствием его некомпетентности стало превращение ПФЛ в финансово несостоятельную организацию без каких-либо сбережений, которая самостоятельно не может объединить клубы и обеспечить проведение футбольных соревнований", - говорится в сообщении.
Клубы требуют, чтобы вопрос о выражении недоверия Президенту ПФЛ был внесен в повестку дня Конференции ПФЛ. Кроме того, клубы настаивают на проведении финансового и аудиторского отчетов деятельности ПФЛ.
20 клубов подписали коллективное обращение во время внеочередной Конференции ПФЛ. Впоследствии, еще 4 клуба присоединились к нему.
Речь о ФК "Авангард" Краматорск, ФК "Буковина" Черновцы, ФК "Верес" Ровно, ФК "Волынь" Луцк, ФК "ВПК-Агро" Шевченковка, ФК "Горняк" Кривой Рог, ФК "Горняк-Спорт" Горишни Плавни , ФК "Диназ" Вышгород, ФК "Калуш" Калуш, ФК "Кремень" Кременчуг, ФК "Кристалл" Херсон, ФК "Металлург" Запорожье, ФК "Николаев" Николаев, ФК "Минай" Ужгород, ФК "Никополь" Никополь, ФК "Подолье" Хмельницкий, ФК "Полесье" Житомир, ФК "Прикарпатье" Ивано-Франковск, ФК "Реал Фарма" Одесса, ФК "Рух" Львов, ФК "Таврия-Симферополь" Берислав, ФК "Ужгород" Ужгород, ФК "Чайка" Петропавловская Борщаговка, ФК "Черноморец" Одесса.