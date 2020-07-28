ФК “Горняк - Спорт”: все “наработки” Макарова подлежат пересмотру, накипело уже

По его словам, за время руководства Макарова, устав ПФЛ был переписан, и сегодня всего один голос позволяет принимать решение.

“Потому что уже накерувався! Во-первых, устав организации до того переделали и никто уже не обращает внимания, что один человек может решить судьбу всей организации. Вот один проголосовал и это оказывается будет легитимное решение, это нормально?

Нужно его пересмотреть, нужно пересмотреть все организационные наработки, маркетинговые отделы, коммерческие отделы, которые не зарабатывают деньги, а которые мы за счет клубов содержим. Это нормально, который год уже!? И нам сказки рассказывают: „Скоро-скоро“.

Штаты расширяются, а нам все рассказывают, что будет происходить комерциализация всего этого, а ничего не происходит”, — пояснил Каплун.

Он отметил, что клубы намерены собираться и решать эти проблемы.

“...накипело уже. Будет межсезонье, сейчас чемпионат закончится 11 числа, нужно что-то решать. Потому что клубы собачатся уже между собой, а что это такое? Нужно ведь дружно жить, а это все должно сопровождаться сверху”, — резюмировал президент ФК.

Напомним, вчера 24 клуба Первой и Второй лиги выразили недоверие президенту ПФЛ Серию Макарову. Среди них: ФК “Авангард” Краматорск, ФК “Буковина” Черновцы, ФК “Верес” Ровно, ФК “Волынь” Луцк, ФК “ВПК-Агро” Шевченковка, ФК “Горняк” Кривой Рог, ФК “Горняк-Спорт” Горишные Плавни, ФК “Диназ” Вышгород, ФК “Калуш” Калуш, ФК “Кремень” Кременчуг, ФК “Кристалл” Херсон, ФК “Металлург” Запорожье, ФК “Николаев” Николаев, ФК “Минай” Ужгород, ФК “Никополь” Никополь, ФК “Подолье” Хмельницкий, ФК “Полесье” Житомир, ФК “Прикарпатье” Ивано-Франковск, ФК “Реал Фарма” Одесса, ФК “Движение” Львов, ФК “Таврия-Симферополь” Берислав, ФК “Ужгород” Ужгород, ФК “Чайка” Петропавловская Борщаговка, ФК “Черноморец” Одесса.