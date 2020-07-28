ФК “Горняк - Спорт”: все “наработки” Макарова подлежат пересмотру, накипело уже

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 13912 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 100333 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 105216 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 131501 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109930 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 130218 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101872 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102540 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104381 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102036 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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ФК “Горняк - Спорт”: все “наработки” Макарова подлежат пересмотру, накипело уже

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КИЕВ. 28 июля. УНН. ФК “Горняк-Спорт” — один из подписантов недоверия, высказанного президенту ПФЛ Сергею Макарову. О причинах такого решения в комментарии УНН рассказал президент клуба Петр Каплун.

По его словам, за время руководства Макарова, устав ПФЛ был переписан, и сегодня всего один голос позволяет принимать решение.

“Потому что уже накерувався! Во-первых, устав организации до того переделали и никто уже не обращает внимания, что один человек может решить судьбу всей организации. Вот один проголосовал и это оказывается будет легитимное решение, это нормально?

Нужно его пересмотреть, нужно пересмотреть все организационные наработки, маркетинговые отделы, коммерческие отделы, которые не зарабатывают деньги, а которые мы за счет клубов содержим. Это нормально, который год уже!? И нам сказки рассказывают: „Скоро-скоро“.

Штаты расширяются, а нам все рассказывают, что будет происходить комерциализация всего этого, а ничего не происходит”, — пояснил Каплун.

Он отметил, что клубы намерены собираться и решать эти проблемы.

“...накипело уже. Будет межсезонье, сейчас чемпионат закончится 11 числа, нужно что-то решать. Потому что клубы собачатся уже между собой, а что это такое? Нужно ведь дружно жить, а это все должно сопровождаться сверху”, — резюмировал президент ФК.

Напомним, вчера 24 клуба Первой и Второй лиги выразили недоверие президенту ПФЛ Серию Макарову. Среди них: ФК “Авангард” Краматорск, ФК “Буковина” Черновцы, ФК “Верес” Ровно, ФК “Волынь” Луцк, ФК “ВПК-Агро” Шевченковка, ФК “Горняк” Кривой Рог, ФК “Горняк-Спорт” Горишные Плавни, ФК “Диназ” Вышгород, ФК “Калуш” Калуш, ФК “Кремень” Кременчуг, ФК “Кристалл” Херсон, ФК “Металлург” Запорожье, ФК “Николаев” Николаев, ФК “Минай” Ужгород, ФК “Никополь” Никополь, ФК “Подолье” Хмельницкий, ФК “Полесье” Житомир, ФК “Прикарпатье” Ивано-Франковск, ФК “Реал Фарма” Одесса, ФК “Движение” Львов, ФК “Таврия-Симферополь” Берислав, ФК “Ужгород” Ужгород, ФК “Чайка” Петропавловская Борщаговка, ФК “Черноморец” Одесса. 

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