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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 79839 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 105273 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 112394 просмотра

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4 марта, 12:57 • 134157 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102576 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

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4 марта, 09:55 • 102663 просмотра

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Вопрос со сменой президента ПФЛ решим до старта нового сезона - ФК "Прикарпатье"

Вопрос со сменой президента ПФЛ решим до старта нового сезона - ФК "Прикарпатье"

Киев  •  УНН

 • 17303 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. Судьба президента ПФЛ Серия Макарова, которому на днях выразили недоверие 24 клуба Первой и Второй лиги, будет решена до старта следующего сезона. Об этом в комментарии УНН рассказал президент МФК "Прикарпатье" Василий Ольшанецкий.

"Я думаю, что сразу после окончания текущего сезона мы соберемся. Ситуацию надо исправить к следующему сезону точно, чтобы работать в нормальном режиме", - говорит он.

Ольшанецкий также назвал причины протеста клуба против президента ПФЛ. Их несколько.

Первая - комментарий Макарова относительно скандального матча "Ингулец" - "Прикарпатье".

"Лично меня, как президента "Прикарпатья" возмутило выступление господина Макарова, когда он комментировал инцидент, который произошел во время матча "Ингулец" - "Прикарпатье". Тогда он, комментируя работу арбитра матча, сказал: "Не думаю, что в матче "Ингулец - Прикарпатье" судья хотел убить команду. Убить можно как-то тоньше". Президент ПФЛ не имеет права высказываться так о клубах, он должен одинаково относиться ко всем. Неважно, идет речь об "Ингульце", "Прикарпатье" или "Минае", или любом другом клубе. Это было неправильно с его стороны и меня это, как президента клуба, очень задело", - объясняет Ольшанецкий.

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Еще одна причина - игнорирование Макаровым просьбы клубов ПФЛ внести изменения в устав организации, продолжил президент МФК "Прикарпатье".

"Действующий устав дает право принимать важные для клубов ПФЛ решения на основании собраний Совета Лиг ПФЛ, на которых присутствуют хотя бы два клуба. И такое решение будет считаться правомерным.

Извините, но не могут 2 команды решать за 16. Я считаю это нарушением наших прав, как минимум должно быть 50+1 голос, или две трети голосов", - добавил он.

Напомним, недоверие Макарову подписали: ФК "Авангард" Краматорск, ФК "Буковина" Черновцы, ФК "Верес" Ровно, ФК "Волынь" Луцк, ФК "ВПК-Агро" Шевченковка, ФК "Горняк" Кривой Рог, ФК "Горняк-Спорт" Горишни Плавни, ФК "Диназ" Вышгород, ФК "Калуш" Калуш, ФК "Кремень" Кременчуг, ФК "Кристалл" Херсон, ФК "Металлург" Запорожье, ФК "Николаев" Николаев, ФК "Минай" Ужгород, ФК "Никополь" Никополь, ФК "Подолье" Хмельницкий, ФК "Полесье" Житомир, ФК "Прикарпатье" Ивано-Франковск, ФК "Реал Фарма" Одесса, ФК "Рух" Львов, ФК "Таврия-Симферополь" Берислав, ФК "Ужгород" Ужгород, ФК "Чайка" Петропавловская Борщаговка, ФК "Черноморец" Одесса.

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