Питання зі зміною президента ПФЛ вирішимо до старту нового сезону - ФК "Прикарпаття"

“Я думаю, що одразу після закінчення поточного сезону ми зберемося. Ситуацію треба виправити до наступного сезону точно, щоб працювати у нормальному режимі”, — каже він.

Ольшанецький також назвав причини протесту клубу проти президента ПФЛ. Їх кілька.

Перша — коментар Макарова щодо скандального матчу “Інгулець” — “Прикарпаття”.

“Особисто мене, як президента „Прикарпаття“ обурив виступ пана Макарова, коли він коментував інцидент, який стався під час матчу "Інгулець" - "Прикарпаття". Тоді він, коментуючи роботу арбітра матчу, сказав: "Не думаю, що в матчі “Інгулець — Прикарпаття” суддя хотів убити команду. Вбити можна якось тонше“. Президент ПФЛ не має права висловлюватися так про клуби, він повинен однаково ставитися до всіх. Байдуже, мова про “Інгулець”, “Прикарпаття” чи “Минай”, чи будь-який інший клуб. Це було неправильно з його боку і мене це, як президента клубу, дуже зачепило“, — пояснює Ольшанецький.

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Ще одна причина — ігнорування Макаровим прохання клубів ПФЛ внести зміни до статуту організації, продовжив президент МФК “Прикарпаття”.

“Діючий статут дає право приймати важливі для клубів ПФЛ рішення на підставі зібрань Ради Ліг ПФЛ, на яких присутні хоча б два клуби. І таке рішення буде вважатися правомірним.

Вибачте, але не можуть 2 команди вирішувати за 16. Я вважаю це порушенням наших прав, як мінімум має бути 50+1 голос, чи дві третіх голосів”, — додав він.

Нагадаємо, недовіру Макарову підписали: ФК “Авангард” Краматорськ, ФК “Буковина” Чернівці, ФК “Верес” Рівне, ФК “Волинь” Луцьк, ФК “ВПК-Агро” Шевченківка, ФК “Гірник” Кривий Ріг, ФК “Гірник-Спорт” Горішні Плавні, ФК “Діназ” Вишгород, ФК “Калуш” Калуш, ФК “Кремінь” Кременчук, ФК “Кристал” Херсон, ФК “Металург” Запоріжжя, ФК “Миколаїв” Миколаїв, ФК “Минай” Ужгород, ФК “Нікополь” Нікополь, ФК “Поділля” Хмельницький, ФК “Полісся” Житомир, ФК “Прикарпаття” Івано-Франківськ, ФК “Реал Фарма” Одеса, ФК “Рух” Львів, ФК “Таврія-Сімферополь” Берислав, ФК “Ужгород” Ужгород, ФК “Чайка” Петропавлівська Борщагівка, ФК “Чорноморець” Одеса.