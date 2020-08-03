Недовіру президенту ПФЛ висловив ще один футбольний клуб

"Агробізнес" підтримує і приєднується до ініціативи 24 клубів ПФЛ з приводу висловлення недовіри президенту ПФЛ Сергію Макарову", - сказано в листі.

Також, у своєму листі клуб просить ПФЛ внести розгляд питання щодо висловлення недовіри Макарову до порядку денного ради ліг, яка відбудеться 05 серпня 2020 року.

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Нагадаємо, раніше недовіру Макарову підписали: ФК "Авангард" Краматорськ, ФК "Буковина" Чернівці, ФК "Верес" Рівне, ФК "Волинь" Луцьк, ФК "ВПК-Агро" Шевченківка, ФК "Гірник" Кривий Ріг, ФК "Гірник- Спорт" Горішні Плавні, ФК "Діназ" Вишгород, ФК "Калуш" Калуш, ФК "Кремінь" Кременчук, ФК "Кристал" Херсон, ФК "Металург" Запоріжжя, ФК "Миколаїв" Миколаїв, ФК "Минай" Ужгород, ФК "Нікополь" Нікополь, ФК "Поділля" Хмельницький, ФК "Полісся" Житомир, ФК "Прикарпаття" Івано-Франківськ, ФК "Реал Фарма" Одеса, ФК "Рух" Львів, ФК "Таврія-Сімферополь" Берислав, ФК "Ужгород" Ужгород, ФК "Чайка" Петропавлівська Борщагівка, ФК "Чорноморець" Одеса.

За словами, президента "Прикарпаття" Василя Ольшанецького, питання зі зміною президента ПФЛ клуби мають намір вирішити до старту нового сезону.