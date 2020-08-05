Сегодня состоится заседание Совета лиг ПФЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Накануне финиша соревнований в Первой лиге сезона 2020/21 сегодня, 5 августа, состоится заседание Совета лиг ПФЛ. Об этом сообщает сайт ПФЛ, передает УНН.
Повесткой дня предусмотрено определить дату, место проведения и повестка дня XXVІІ очередного Конгресса ПФЛ.
Также участники заседания обсудят проект плана-календаря Всеукраинских соревнований по футболу среди команд клубов ПФЛ сезона 2020/21, проект Регламента соревнований и формат на новый сезон и тому подобное.
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Уточняется, что мероприятие состоится в столичном отеле “Русь” (Госпитальная, 4). Начало в 11:00.
“По завершении заседания состоится пресс-конференция с участием президента ПФЛ Сергея Макарова по итогам Совета лиг”, — говорится в сообщении.
Напомним, 25 ФК первой и второй лиг выразили Макарову недоверие.
А потому, по словам, президента “Прикарпатье” Василия Ольшанецкого, вопрос со сменой президента ПФЛ клубы намерены решить до старта нового сезона.