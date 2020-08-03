Макаров маніакально тримається за посаду президента ПФЛ - гендиректор ФК "Рух"

Так, Макаров проігнорував лист недовіри, підписаний 24-ма клубами ПФЛ, каже Дедишин. І не включив розгляд даного питання у порядок денний Ради ліг.

"Це вже якесь маніакальне бажання залишитися в кріслі ще бодай на десять-двадцять днів. Не розумію, яка в нього мотивація. Він зобов’язаний включити в порядок денний наступного засідання Ради ліг питання про недовіру. Рада ліг – це дуже серйозний колективний орган, де збираються представники усіх клубів-членів ПФЛ. Якщо проходить засідання такого органу, а перед тим є звернення двадцяти чотирьох клубів про висловлення недовіри президенту ПФЛ, значить потрібно на найближчому зібранні клубів 5-го серпня це питання виносити та обговорювати. У президента, як виявилось, неймовірно великий страх втратити цю посаду", - каже Дедишин.

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Гендиректор "Руху" додав, що Макаров тримається за посаду президента ПФЛ наче "дитина за улюблену іграшку".

"Мені важко зрозуміти, чому він так завзято, з усіх сил тримається за статус Президента ПФЛ. Цей пост йому дає зарплату, яку він отримує згідно з штатним розкладом, та службовий транспортний засіб, на якому він пересувається. Якщо бути відвертим, то я не бачу якихось вкрай важливих благ, за які так настирливо тримається пан Макаров", - сказав він.

Дедишин каже, що позицію клубів ПФЛ, які підписалися під листом, підтримують майже всі члени футбольної ліги.

"В силу різних обставин вони не захотіли висловлювати недовіру Макарову публічно, але, думаю, вони це зроблять на найближчій Раді ліг.

Мене дивує інший факт. Я володію такою інформацією, що Макаров почав обдзвонювати клуби-підписанти і розповідати який поганий "Рух", що є якісь "темні сили" в УАФ, які проти нього. Пан Макаров всіх собак вішає на "Рух" та на інших неугодних, нібито "вони – проти мене, а я – за клуби, я за вас". Чесно кажучи, це дуже нечоловіча і принизлива позиція. Коли мені подзвонили колеги з інших клубів і сказали про це, я був трохи шокованим", - додав він.

Нагадаємо, раніше недовіру Макарову підписали: ФК "Авангард" Краматорськ, ФК "Буковина" Чернівці, ФК "Верес" Рівне, ФК "Волинь" Луцьк, ФК "ВПК-Агро" Шевченківка, ФК "Гірник" Кривий Ріг, ФК "Гірник- Спорт" Горішні Плавні, ФК "Діназ" Вишгород, ФК "Калуш" Калуш, ФК "Кремінь" Кременчук, ФК "Кристал" Херсон, ФК "Металург" Запоріжжя, ФК "Миколаїв" Миколаїв, ФК "Минай" Ужгород, ФК "Нікополь" Нікополь, ФК "Поділля" Хмельницький, ФК "Полісся" Житомир, ФК "Прикарпаття" Івано-Франківськ, ФК "Реал Фарма" Одеса, ФК "Рух" Львів, ФК "Таврія-Сімферополь" Берислав, ФК "Ужгород" Ужгород, ФК "Чайка" Петропавлівська Борщагівка, ФК "Чорноморець" Одеса.

За словами, президента "Прикарпаття" Василя Ольшанецького, питання зі зміною президента ПФЛ клуби мають намір вирішити до старту нового сезону.