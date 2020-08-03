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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 35594 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

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4 марта, 13:25 • 110849 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102127 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102593 просмотра

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4 марта, 08:59 • 104438 просмотра

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Макаров маниакально держится за должность президента ПФЛ - гендиректор ФК "Рух"

Макаров маниакально держится за должность президента ПФЛ - гендиректор ФК "Рух"

Киев  •  УНН

 • 13683 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. На прошлой неделе 24 клуба-члены ПФЛ выразили недовольство работой Президента ПФЛ Сергея Макарова и объявили ему недоверие. Этот факт должен побудить Макарова к правильным действиям, способным исправить ситуацию. Впрочем Макаров выбрал другой путь - он маниакально держится за должность. Об этом заявил генеральный директор ФК "Рух" Игорь Дедышин, передает УНН со ссылкой на пресс-службу клуба.

Так, Макаров проигнорировал письмо недоверия, подписанное 24-мя клубами ПФЛ, говорит Дедышин. И не включил рассмотрение данного вопроса в повестку дня Совета лиг.

"Это уже какое-то маниакальное желание остаться в кресле еще на десять-двадцать дней. Не понимаю, какая у него мотивация. Он обязан включить в повестку дня следующего заседания Совета лиг вопрос о недоверии. Совет лиг - это очень серьезный коллективный орган, где собираются представители всех клубов-членов ПФЛ. Если проходит заседание такого органа, а перед тем есть обращение двадцати четырех клубов о выражении недоверия президенту ПФЛ, значит нужно на ближайшем собрании клубов 5 августа этот вопрос выносить и обсуждать. У президента, как оказалось, невероятно большой страх потерять эту должность", - говорит Дедышин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Недоверие президенту ПФЛ высказал еще один футбольный клуб

Гендиректор "Руха" добавил, что Макаров держится за должность президента ПФЛ как "ребенок за любимую игрушку".

"Мне трудно понять, почему он так упорно, изо всех сил держится за статус Президента ПФЛ. Этот пост ему дает зарплату, которую он получает в соответствии со штатным расписанием, и служебное транспортное средство, на котором он передвигается. Если быть откровенным, то я не вижу каких-то крайне важных благ, из-за которых так настойчиво держится господин Макаров", - сказал он.

Дедышин говорит, что позиция клубов ПФЛ, которые подписались под письмом, поддерживают почти все члены футбольной лиги.

"В силу разных обстоятельств они не захотели выражать недоверие Макарову публично, но, думаю, они это сделают на ближайшем Совете лиг.

Меня удивляет другой факт. Я владею такой информацией, что Макаров начал обзванивать клубы-подписанты и рассказывать какой плохой "Рух", что есть какие-то "темные силы" в УАФ, которые против него. Господин Макаров всех собак вешает на "Рух" и на других неугодных, якобы "они - против меня, а я - за клубы, я за вас". Честно говоря, это очень не мужская и унизительная позиция. Когда мне позвонили коллеги из других клубов и сказали об этом, я был немного шокирован", - добавил он.

Напомним, ранее недоверие Макарову подписали ФК "Авангард" Краматорск, ФК "Буковина" Черновцы, ФК "Верес" Ровно, ФК "Волынь" Луцк, ФК "ВПК-Агро" Шевченковка, ФК "Горняк" Кривой Рог, ФК "Горняк-спорт" Горишни Плавни, ФК "Диназ" Вышгород, ФК "Калуш" Калуш, ФК "Кремень" Кременчуг, ФК "Кристалл" Херсон, ФК "Металлург" Запорожье, ФК "Николаев" Николаев, ФК "Минай" Ужгород, ФК "Никополь" Никополь, ФК "Подолье" Хмельницкий, ФК "Полесье" Житомир, ФК "Прикарпатье" Ивано-Франковск, ФК "Реал Фарма" Одесса, ФК "Рух" Львов, ФК "Таврия-Симферополь" Берислав, ФК "Ужгород" Ужгород, ФК "Чайка" Петропавловская Борщаговка, ФК "Черноморец" Одесса.

По словам, президента "Прикарпатья" Василия Ольшанецкого, вопрос со сменой президента ПФЛ клубы намерены решить до старта нового сезона.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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