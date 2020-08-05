Сьогодні відбудеться засідання Ради ліг ПФЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Напередодні фінішу змагань у Першій лізі сезону 2020/21 сьогодні, 5 серпня, відбудеться засідання Ради ліг ПФЛ. Про це інформує сайт ПФЛ, передає УНН.
Порядком денним передбачено визначити дату, місце проведення та порядок денний XXVІІ чергового Конгресу ПФЛ.
Також, учасники засідання обговорять проект плану-календаря Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 2020/21, проект Регламенту змагань та формат на новий сезон тощо.
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Уточнюється, що захід відбудеться у столичному готелі “Русь” (Госпітальна, 4). Початок об 11:00.
“По завершенні засідання відбудеться пресконференція за участю президента ПФЛ Сергія Макарова за підсумками Ради ліг”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 25 ФК першої і другої ліг висловили Макарову недовіру.
А тому, за словами, президента “Прикарпаття” Василя Ольшанецького, питання зі зміною президента ПФЛ клуби мають намір вирішити до старту нового сезону.