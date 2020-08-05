Сьогодні відбудеться засідання Ради ліг ПФЛ

Порядком денним передбачено визначити дату, місце проведення та порядок денний XXVІІ чергового Конгресу ПФЛ.

Також, учасники засідання обговорять проект плану-календаря Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 2020/21, проект Регламенту змагань та формат на новий сезон тощо.

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Уточнюється, що захід відбудеться у столичному готелі “Русь” (Госпітальна, 4). Початок об 11:00.

“По завершенні засідання відбудеться пресконференція за участю президента ПФЛ Сергія Макарова за підсумками Ради ліг”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 25 ФК першої і другої ліг висловили Макарову недовіру.

А тому, за словами, президента “Прикарпаття” Василя Ольшанецького, питання зі зміною президента ПФЛ клуби мають намір вирішити до старту нового сезону.