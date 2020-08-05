Макаров покинул пост президента ПФЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Сергей Макаров покинул пост президента ПФЛ, передает УНН.
Клубы Первой и Второй лиг проголосовали за недоверие к нему.
Исполняющим обязанности назначен Александр Каденко.
Ранее, напомним, 24 клуба, входящих в организацию, выразили недоверие функционеру.
Позже к ним присоединился ФК "Агробизнес" .
Решение рассмотреть вопрос о снятии Макарова с должности было принято сегодня, во время заседания Совета лиг ПФЛ.
По словам президента ФК "Горняк - Спорт" Петра Каплуна, все "наработки" Макарова подлежат пересмотру.