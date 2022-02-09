Патроны и гранаты: СБУ обнаружила схрон с оружием во время учений на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Сотрудники Службы Безопасности Украины обнаружили настоящий схрон с оружием и боеприпасами во время контрдиверсионных учений на Донбассе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу УНН.
Детали
По предварительным данным, тайник обустроили участники российско-гибридных войск для осуществления диверсий и активного сопротивления силам АТО/ООС.
Схрон был расположен в подвале заброшенного здания. Из него изъяли:
1766 патронов калибра 7,62 мм
3 заряда к РПГ-7
2 гранаты ВОГ-25
3 гранаты РГД
3 запала УЗРГМ
46 патронов для крупнокалиберного пулемета ДШК калибра 12,7 мм
Изъятые средства поражения передали взрывотехникам ГСЧС для утилизации.
Добавим
Сотрудники СБУ проводят учения, во время которых отрабатывают навыки по установлению места пребывания боевиков и их сообщников, профилактические беседы с жителями прифронтовых поселков, изымают из незаконного оборота оружие и боеприпасы.
Напомним
В Луганской области 17 января обнаружили тайник со взрывчаткой и боевыми гранатами.
Схрон был оборудован на территории частного дома, где проживает местный житель, которого ранее уже привлекали к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений.