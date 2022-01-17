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Шахед-136

У зоні ООС виявили схрон із вибухівкою

У зоні ООС виявили схрон із вибухівкою

Київ • УНН

 • 19589 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. У Луганській області 17 січня виявили схованку із вибухівкою та бойовими гранатами. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.

Деталі

Схованку було облаштовано в одному з населених пунктів Сватівського району на території приватного домоволодіння.
Встановлено, що там проживає місцевий житель, якого раніше вже притягали до кримінальної відповідальності за скоєння тяжких злочинів.

Наразі перевіряють його причетність до незаконних збройних формувань так званих "Л/ДНР", зокрема диверсійних груп бойовиків.

У схроні правоохоронці виявили:

  • 1 кг тротилу;
  • реактивну протитанкову гранату;
  • 2 гранати РГД-5 та запали УДЗ;
  • понад 70 одиниць набоїв для вогнепальної зброї.

Вилучені засоби ураження доправлено на експертизу.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо

Під Черніговом поблизу кордону з Росією та Білоруссю виявили прихований арсенал вогнепальної зброї з тепловізорами.

Українські Національні Новини

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