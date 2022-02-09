Патрони та гранати: СБУ виявила схрон зі зброєю під час навчань на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Співробітники Служби Безпеки України виявили справжній схрон зі зброєю та боєприпасами під час контрдиверсійних навчань на Донбасі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу УНН.
Деталі
За попередніми даними, схованку облаштували учасники російсько-гібридних військ для здійснення диверсій та активного спротиву силам АТО/ООС.
Схрон було розташовано у підвалі покинутої будівлі. З нього вилучили:
1766 патронів калібру 7,62 мм
3 заряди до РПГ-7
2 гранати ВОГ-25
3 гранати РГД
3 запали УЗРГМ
46 патронів до великокаліберного кулемета ДШК калібру 12,7 мм
Вилучені засоби ураження передали вибухотехнікам ДСНС для утилізації.
Додамо
Спіробітники СБУ проводять навчання, під час яких відпрацьовують навички зі встановлення місця перебування бойовиків та їхніх спільників, профілактичні бесіди із жителями прифронтових селищ, вилучають із незаконного обігу зброю та боєприпаси.
Нагадаємо
У Луганській області 17 січня виявили схованку із вибухівкою та бойовими гранатами.
Схрон було облаштовано на території приватного будинку, де проживає місцевий житель, якого раніше вже притягали до кримінальної відповідальності за скоєння тяжких злочинів.