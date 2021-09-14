Патриарх Филарет о переходе Украины на латиницу: церковь против
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Патриарх Филарет не поддержал идеи перехода Украины на латиницу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр УПЦ Киевского патриархата.
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"Церковь против перехода украинцев с кириллицы на латиницу. Нынешняя алфавитная система письма установлена на землях Руси-Украины еще с древних времен просветителей славянских святых Кирилла и Мефодия, святого Климента Охридского. Она является традиционной для украинского народа, настоящим духовным национальным достоянием, которым мы должны гордиться...
Украинский народ — древний славянский народ, поэтому кириллица для него вполне естественная форма письма. Все аргументы о том, что кириллица это русская азбука, ложные. Ведь известно, что достопримечательность украинского народа "Остромирово Евангелие" была создана в 1057 году на киевских землях именно кириллицей, а Москва, как известно, основана в 1147 году, более чем на сто лет позже", — говорится в сообщении.
Патриарх также отметил, что неслучайно каждый год 9 ноября украинцы празднуют государственный праздник — День украинской письменности и языка, который по церковному календарю выпадает на день памяти Нестора Летописца, последователя святых Кирилла и Мефодия.
Напомним
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что Украина должна отказаться от кириллицы и перейти на латиницу.
Народный депутат, историк Владимир Вятрович рассказал УНН, почему такая инициатива может навредить стране.
Вероятное введение в Украине латиницы еще в 2018 году предлагал обсудить бывший министр иностранных дел Павел Климкин.