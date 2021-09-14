Патріарх Філарет про перехід України на латиницю: церква проти
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Патріарх Філарет не підтримав ідеї переходу України на латиницю. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр УПЦ Київського патріархату.
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"Церква проти переходу українців із кирилиці на латиницю. Нинішня алфавітна система письма є усталеною на землях Руси-України ще з давніх часів просвітителів слов’янських, святих Кирила та Мефодія, святого Климента Охридського. Вона є традиційною для українського народу, справжнім духовним національним надбанням, яким ми повинні пишатися...
Український народ є давнім слов’янським народом, а тому кирилиця є для нього цілком природною формою письма. Усі аргументи про те, що кирилиця то російська абетка, є неправдивими. Бо ж відомо, що визначна пам’ятка українського народу "Остромирове Євангеліє" була створена 1057 року на київських землях саме кирилицею, а Москва, як відомо, заснована 1147 року, більше ніж на сто років пізніше", — ідеться у повідомленні.
Патріарх також зауважив, що невипадково кожного року 9 листопада українці святкують державне свято – День української писемності та мови, яке за церковним календарем припадає на вшанування пам’яті Нестора Літописця, послідовника святих Кирила та Мефодія.
Нагадаємо
Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов вважає, що Україна має відмовитися від кирилиці та перейти на латиницю.
Народний депутат, історик Володимир В’ятрович розповів УНН, чому така ініціатива може зашкодити країні.
Імовірне запровадження в Україні латиниці ще 2018 року пропонував обговорити тодішній міністр закордонних справ Павло Клімкін.