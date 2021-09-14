Патріарх Філарет про перехід України на латиницю: церква проти

ukru
17 березня, 19:38 • 84407 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 108500 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 166171 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 148025 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 149037 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 159913 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 177408 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 150062 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159231 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176046 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Відчуваючи вигоду, інвестори роблять ставку на облігації рф напередодні розмови Трампа і путіна - FT

Відчуваючи вигоду, інвестори роблять ставку на облігації рф напередодні розмови Трампа і путіна - FT

17 березня, 17:05 • 71388 перегляди
Китайський бренд автомобілів BYD розглядає можливість будівництва заводу в Німеччині

Китайський бренд автомобілів BYD розглядає можливість будівництва заводу в Німеччині

17 березня, 17:10 • 70391 перегляди
Європейська Рада закличе росію проявити "волю до миру": ЗМІ побачили проект висновків саміту ЄС

Європейська Рада закличе росію проявити "волю до миру": ЗМІ побачили проект висновків саміту ЄС

17 березня, 17:26 • 91506 перегляди
путін повинен зробити вибір, чи серйозно він налаштований щодо миру, але поки я цього не бачу - Ламмі

путін повинен зробити вибір, чи серйозно він налаштований щодо миру, але поки я цього не бачу - Ламмі

17 березня, 17:53 • 99718 перегляди
Україна повернула понад 1200 дітей, вивезених з окупованих територій до росії - Герасимчук

Україна повернула понад 1200 дітей, вивезених з окупованих територій до росії - Герасимчук

17 березня, 18:46 • 84822 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 166172 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 155409 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 252992 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 249272 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 377561 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 55497 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 65351 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 63513 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 99484 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 110069 перегляди
Актуальне
Патріарх Філарет про перехід України на латиницю: церква проти

Патріарх Філарет про перехід України на латиницю: церква проти

Київ • УНН

 • 35339 перегляди

КИЇВ. 14 вересня. УНН. Патріарх Філарет не підтримав ідеї переходу України на латиницю. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр УПЦ Київського патріархату.

Цитата

"Церква проти переходу українців із кирилиці на латиницю. Нинішня алфавітна система письма є усталеною на землях Руси-України ще з давніх часів просвітителів слов’янських, святих Кирила та Мефодія, святого Климента Охридського. Вона є традиційною для українського народу, справжнім духовним національним надбанням, яким ми повинні пишатися...

Український народ є давнім слов’янським народом, а тому кирилиця є для нього цілком природною формою письма. Усі аргументи про те, що кирилиця то російська абетка, є неправдивими. Бо ж відомо, що визначна пам’ятка українського народу "Остромирове Євангеліє" була створена 1057 року на київських землях саме кирилицею, а Москва, як відомо, заснована 1147 року, більше ніж на сто років пізніше", — ідеться у повідомленні.

Патріарх також зауважив, що невипадково кожного року 9 листопада українці святкують державне свято – День української писемності та мови, яке за церковним календарем припадає на вшанування пам’яті Нестора Літописця, послідовника святих Кирила та Мефодія.

Нагадаємо

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов вважає, що Україна має відмовитися від кирилиці та перейти на латиницю. 

Народний депутат, історик Володимир В’ятрович розповів УНН, чому така ініціатива може зашкодити країні.

Імовірне запровадження в Україні латиниці ще 2018 року пропонував обговорити тодішній міністр закордонних справ Павло Клімкін.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами