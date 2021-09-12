Данілов виступив за ідею переходу України на латиницю

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“Я за. Я вважаю, що це буде одна з фундаментальних речей, що нам треба позбавитися кирилиці і перейти на латиницю. Те, що стосується мови, ви знаєте мою позицію. Я за дві мови в нашій країні. Англійська мова має бути обов’язкова. Тому що, якщо ми кажемо про цивілізований світ, то англійська мова — це мова цивілізованого спілкування. І ми маємо розуміти, що англійську мову мають знати всі. Хто вже літні, складно, то це одна справа, а, починаючи з дитячого садочка, у школах це має бути”, — сказав Данілов.

Нагадаємо

У 2018 році тодішній міністр закордонних справ Павло Клімкін пропонував обговорити ймовірне запровадження в Україні латиниці поряд із кириличною абеткою. Це викликало суперечливі відгуки.