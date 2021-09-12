Данилов выступил за идею перехода Украины на латиницу
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что Украина должна избавиться кириллицы и перейти на латиницу. Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода", передает УНН.
Цитата
“Я за. Я считаю, что это будет одна из фундаментальных вещей, нам надо избавиться кириллицы и перейти на латиницу. То, что касается языка, вы знаете мою позицию. Я за два языка в нашей стране. Английский язык должен быть обязательно. Потому что, если мы говорим о цивилизованном мире, то английский язык — это язык цивилизованного общения. И мы должны понимать, что английский язык должны знать все. Кто уже пожилые, сложно, то это одно дело, а, начиная с детского сада, в школах это должно быть”, — сказал Данилов.
Напомним
В 2018 году тогдашний министр иностранных дел Павел Климкин предлагал обсудить возможное введение в Украине латинице рядом с кириллической алфавитном порядке. Это вызвало противоречивые отзывы.