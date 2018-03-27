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Клімкін пропонує українцям обговорити запровадження латиниці

Клімкін пропонує українцям обговорити запровадження латиниці

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Міністр закордонних справ Павло Клімкін закликав обговорити ймовірне запровадження в Україні латиниці поряд із кириличною абеткою. Про це він написав у Facebook після зустрічі з представниками країн Центральної Європи, передає УНН.

“В дружній розмові історик та журналіст з Польщі Зємовіт Щерек запитав, чому б Україні не ввести поряд з кирилицею латиницю. Наша мета — формування української політичної нації, тому маємо працювати на те, що нас об’єднує, а не роз’єднує. З іншого боку, чому б не подискутувати?”, — написав Клімкін.

Очільник МЗС також наголосив, що українській стороні слід приділяти більше уваги регіональній динаміці.

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"Я абсолютно переконаний, що Центральна Європа може повністю відродитися лише після звільнення України від пострадянськості. Лише в такому разі це буде цілісний, самодостатній та успішний проект," - пояснив він.

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