Климкин предлагает украинцам обсудить введение латиницы

"В дружеской беседе историк и журналист из Польши Земовит Щерек спросил, почему бы Украине не ввести наряду с кириллицей латиницу. Наша цель - формирование украинской политической нации, поэтому должны работать на то, что нас объединяет, а не разъединяет. С другой стороны, почему бы не подискутировать?", - написал Климкин.

Глава МИД также отметил, что украинской стороне следует уделять больше внимания региональной динамике.

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"Я абсолютно убежден, что Центральная Европа может полностью возродиться только после освобождения Украины от постсоветскости. Только в таком случае это будет цельный, самодостаточный и успешный проект", - пояснил он.