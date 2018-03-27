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Климкин предлагает украинцам обсудить введение латиницы

Климкин предлагает украинцам обсудить введение латиницы

Киев  •  УНН

 • 16072 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Министр иностранных дел Павел Климкин призвал обсудить возможное введение в Украине латиницы рядом с кириллическим алфавитным порядком. Об этом он написал в Facebook после встречи с представителями стран Центральной Европы, передает УНН.

"В дружеской беседе историк и журналист из Польши Земовит Щерек спросил, почему бы Украине не ввести наряду с кириллицей латиницу. Наша цель - формирование украинской политической нации, поэтому должны работать на то, что нас объединяет, а не разъединяет. С другой стороны, почему бы не подискутировать?", - написал Климкин.

Глава МИД также отметил, что украинской стороне следует уделять больше внимания региональной динамике.

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"Я абсолютно убежден, что Центральная Европа может полностью возродиться только после освобождения Украины от постсоветскости. Только в таком случае это будет цельный, самодостаточный и успешный проект", - пояснил он.

Украинские Национальные Новости

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