Русифікація, шалені витрати, втрата національної ідентичності. В'ятрович про перехід України на латиницю

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“Мене взагалі бентежать останні ініціативи влади, які спрямовані на перегляд базових для національної ідентичності речей. Після спроби змінити символіку, назву країни, звучить пропозиція перейти на латиницу. При тому, що всі ці речі між собою системно не пов'язані, тому що якщо ми апелюємо до того, що Україна є спадкоємицею Київської Русі і разом з тим ми відмовляємося від кирилиці, яка є спадщиною Русі - якось нелогічно. Ця ініціатива шкідлива, бо таким чином ми відмовляємося від величезної культурної спадщини, яка напрацювалась протягом століть нашими попередниками. Ще важливий момент, перехід на латиницю може призвести до русифікації, тому що ми зараз бачимо, що російськомовні українці поступово переходять на українську, а створення додатково бар'єру відкине ту частину бажаючих українців це зробити”, - сказав В'ятрович.

Доповнення

За його словами, некоректно апелювати до досвіду Туреччини, яка перейшла на латиницю на початку 20-го століття. “Турки дуже швидко перейшли на латиницю, але ця аналогія не співмірна. По-перше, Туреччина була авторитарна, тому могла собі це дозволити, по-друге, коли ми говоримо про перехід Туреччини на латинку, то рівень грамотності населення тоді був 3%. Людей не потрібно було перенавчати, а навчати з нуля. Також слід брати до уваги бюджет такої ініціативи, влада взагалі розуміє рівень витрат”, - говорить В'ятрович.

Додамо

За словами політика, така ініціатива не просто політична заява, а може носити серйозний характер. “Мені важко сказати, для чого робляться такі заяви. Я не думаю, що тільки для того, щоб був інформаційний шум, відволікти від більш важливих тем. Я припускаю, що в оточенні президента дійсно є люди, які серйозно до цього ставляться”, - резюмує В'ятрович.

Нагадаємо

У 2018 році тодішній міністр закордонних справ Павло Клімкін пропонував обговорити ймовірне запровадження в Україні латиниці поряд із кириличною абеткою. Це викликало суперечливі відгуки.

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