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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Русификация, огромные расходы, потеря национальной идентичности. Вятрович о переходе Украины на латиницу

Киев  •  УНН

 • 42026 просмотра

КИЕВ. 13 сентября. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что украинский язык следует перевести с кириллицы на латиницу. Народный депутат, историк Владимир Вятрович рассказал УНН, почему такая инициатива может навредить Украине.

Цитата:

"Меня вообще смущают последние инициативы власти, направленные на пересмотр базовых для национальной идентичности вещей. После попытки изменить символику, названия страны, звучит предложение перейти на латиницу. При том, что все эти вещи между собой системно не связаны, потому что если мы апеллируем к тому, что Украина является наследницей Киевской Руси и вместе с тем мы отказываемся от кириллицы, которая является наследием Руси - как-то нелогично. Эта инициатива вредна, потому что таким образом мы отказываемся от огромного культурного наследия, которое наработалось на протяжении веков нашими предшественниками. Еще важный момент, переход на латиницу может привести к русификации, потому что мы сейчас видим, что русскоязычные украинцы постепенно переходят на украинский, а создание дополнительно барьера отбросит ту часть желающих украинцев это сделать", - сказал Вятрович.

Дополнение

По его словам, некорректно апеллировать к опыту Турции, перешедшей на латиницу в начале 20-го века. "Турки очень быстро перешли на латиницу, но эта аналогия не сопоставима. Во-первых, Турция была авторитарная, поэтому могла себе это позволить, во-вторых, когда мы говорим о переходе Турции на латиницу, то уровень грамотности населения тогда был 3%. Людей не нужно было переучивать, а учить с нуля. Также следует принимать во внимание бюджет такой инициативы, власть вообще понимает уровень расходов", - говорит Вятрович.

Добавим

По словам политика, такая инициатива не просто политическое заявление, а может носить серьезный характер. "Мне трудно сказать, для чего делаются такие заявления. Я не думаю, что только для того, чтобы был информационный шум, отвлечь от более важных тем. Я предполагаю, что в окружении президента действительно есть люди, которые серьезно к этому относятся", - резюмирует Вятрович.

Напомним

В 2018 году тогдашний министр иностранных дел Павел Климкин предлагал обсудить возможное введение в Украине латиницы наряду с кириллическим алфавитом. Это вызвало противоречивые отзывы.

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