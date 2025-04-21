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На Торецком направлении украинские воины попали в российскую засаду, есть погибшие – Зеленский
20 апреля, 14:07 • 12545 просмотра

На Торецком направлении украинские воины попали в российскую засаду, есть погибшие – Зеленский

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"Пасхальное перемирие": 86 столкновений, 704 дрона и 1519 обстрелов - Генштаб

Киев • УНН

 • 308 просмотра

Согласно сводке Генштаба ВСУ, с начала суток 20 апреля на фронте произошло 86 боевых столкновений. Враг применил 704 дрона-камикадзе и совершил 1519 обстрелов.

"Пасхальное перемирие": 86 столкновений, 704 дрона и 1519 обстрелов - Генштаб

С начала суток 20 апреля на фронте произошло 86 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Подробности

Отмечается, что в день "пасхального перемирия" противник применил 704 дрона-камикадзе и совершил 1519 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Ситуация по направлениям

Одну атаку врага отбили украинские защитники на Купянском направлении, в районе Голубовки.

Одиннадцать штурмовых действий захватчиков остановили украинские воины вблизи населенных пунктов Надия, Мирное, Грековка, Катериновка, Новое и Ямполовка на Лиманском направлении. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Северском направлении противник совершил два наступательных действия в районе Белогоровки и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении наши защитники отбили четыре попытки захватчиков продвинуться вперед в районе Часового Яра и в сторону Ступочек и Белой Горы.

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На Торецком направлении оккупанты сегодня восемь раз штурмовали позиции наших защитников вблизи Дружбы, Торецка и Леонидовки. Силы обороны стойко сдерживают натиск и отбили семь штурмов, два боестолкновения до сих пор продолжаются.

Интенсивно атакует противник украинских защитников на Покровском направлении. В течение дня враг совершил 36 наступательных действий. Активность российских оккупантов фиксировалась в районах населенных пунктов Сухая Балка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Удачное, Новоалександровка, Успеновка, Преображенка, Андреевка и Разлив. До сих пор продолжаются четыре боестолкновения.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 131 оккупанта и ранили 121. Уничтожены пушка, четыре БпЛА, пять пунктов управления БпЛА и 10 автомобилей. Также значительно повреждены танк и три автомобиля оккупантов

- говорится в сводке.

На Новопавловском направлении украинские подразделения отбили пять атак в районе Константинополя, Скудного и в сторону Отрадного.

На Ореховском направлении российские захватчики четыре раза шли вперед на позиции наших защитников в районах Малой Токмачки, Малых Щербаков и Степного.

На Харьковском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг активных наступательных действий не проводил.

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На Курском направлении украинские защитники отбили 14 атак захватчиков. Враг нанес 163 артиллерийских обстрела по населенным пунктам и позициям Сил обороны, в частности 16 - из реактивных систем залпового огня.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский со ссылкой на доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского сообщил, что по состоянию на 20:00 с начала суток объявленного российским диктатором владимиром путиным режима прекращения огня российская армия нарушила его более 2 тысяч раз.

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