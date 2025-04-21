"Великоднє перемир'я": 86 зіткнень, 704 дрони та 1519 обстрілів - Генштаб

З початку доби 20 квітня на фронті відбулося 86 бойових зіткнень. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Гентабу ЗСУ.

Деталі

Зазначається, що в день "великоднього перемир'я" противник застосував 704 дрони-камікадзе та здійснив 1519 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Ситуація по напрямках

Одну атаку ворога відбили українські захисники на Куп’янському напрямку, в районі Голубівки.

Одинадцять штурмових дій загарбників зупинили українські воїни поблизу населених пунктів Надія, Мирне, Греківка, Катеринівка, Нове та Ямполівка на Лиманському напрямку. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Сіверському напрямку противник здійснив дві наступальні дії в районі Білогорівки та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку наші захисники відбили чотири спроби загарбників просунутися вперед у районі Часового Яру та у бік Ступочок і Білої Гори.

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На Торецькому напрямку окупанти сьогодні вісім разів штурмували позиції наших оборонців поблизу Дружби, Торецька та Леонідівки. Сили оборони стійко стримують натиск та відбили сім штурмів, два боєзіткнення досі тривають.

Інтенсивно атакує противник українських захисників на Покровському напрямку. Впродовж дня ворог здійснив 36 наступальних дій. Активність російських окупантів фіксувалась в районах населених пунктів Суха Балка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Успенівка, Преображенка, Андріївка та Розлив. Дотепер тривають чотири боєзіткнення.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 131 окупанта та поранили 121. Знищено гармату, чотири БпЛА, п’ять пунктів управління БпЛА та 10 автомобілів. Також значно пошкоджено танк та три автомобілі окупантів - йдеться у зведенні.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи відбили п’ять атак у районі Костянтинополя, Скудного та в бік Одрадного.

На Оріхівському напрямку російські загарбники чотири рази йшли вперед на позиції наших захисників у районах Малої Токмачки, Малих Щербаків та Степового.

На Харківському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог активних наступальних дій не проводив.

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На Курському напрямку українські захисники відбили 14 атак загарбників. Ворог завдав 163 артилерійських обстрілів по населених пунктах та позиціях Сил оборони, зокрема 16 - із реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський із посиланням на доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського повідомив, що станом на 20:00 від початку доби оголошеного російським диктатором володимиром путіним режиму припинення вогню російська армія порушила його більш ніж 2 тисячі разів.

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