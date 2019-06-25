ПАСЕ рассмотрит вопрос о российской делегации в среду

Полномочия российской делегации, представленные на открытии сегодня утром, были обжалованы как по существенным, так и процедурным причинам и немедленно переданы в соответствующие комитеты. ПАСЕ должна решить вопрос завтра днем.

Так, сегодня в Парламентской ассамблее Совета Европы обжаловали полномочия российской делегации.

Как сообщал УНН, накануне ПАСЕ одобрила изменения в регламенте, которые открывают дорогу к возвращению делегации РФ.