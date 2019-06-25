ПАРЄ розгляне питання про російську делегацію в середу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Парламентська асамблея Ради Європи у середу прийме рішення щодо поданої російською стороною делегації на літню сесію. Про це йдеться в заяві ПАРЄ в Twitter, передає УНН.
Повноваження російської делегації, представлені на відкритті сьогодні вранці, були оскаржені як по істотним, так і процедурні причини і негайно передані до відповідних комітетів. ПАРЄ повинна вирішити питання завтра вдень.
Так, сьогодні в Парламентській асамблеї Ради Європи оскаржили повноваження російської делегації.
Як повідомляв УНН, напередодні ПАРЄ схвалила зміни в регламенті, які відкривають дорогу до повернення делегації РФ.