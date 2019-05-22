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Парубий попросил Зеленского конкретизировать номера законопроектов на заседание ВР

Парубий попросил Зеленского конкретизировать номера законопроектов на заседание ВР

Киев  •  УНН

 • 14538 просмотра

КИЕВ. 22 мая. УНН. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий попросил Президента Украины Владимира Зеленского конкретизировать номера законопроектов на созванное сегодня внеочередное заседание парламента. Об этом он сообщил в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

"Обратился к Президенту Украины с требованием конкретизировать номера законопроектов, предложенные для рассмотрения Верховной Радой Украины сегодня на внеочередном заседании", - написал Парубий.

Напомним, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий 21 мая издал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания ВР 22 мая 2019 года в 12:00.

Накануне Президент Украины Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Украины Андрей Парубий с просьбой созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины в среду, 22 мая, и включить в повестку дня рассмотрение вопросов о внесении изменений в законы Украины "О выборах народных депутатов Украины" и " о публичных закупках ".

В письме отмечается, что эти вопросы были определены во время консультаций Президента Украины с председателем Верховной Рады, его заместителями и председателями депутатских фракций и групп о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва.

Как сообщал УНН, было опубликовано указ Президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов.

Так, выборы в ВР назначены на 21 июля.

Президент Украины Владимир Зеленский принес присягу народу Украины 20 мая.

Звернувся до Президента України з вимогою конкретизувати номери законопроектів, запропоновані для розгляду Верховною Радою України @verkhovna_rada сьогодні на позачерговому засіданні. pic.twitter.com/624hIiVGLW

— Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 22 травня 2019 р.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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