Парубий: межпарламентская ассамблея Украины, Литвы и Польши создала комитет по вопросам безопасности

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Трамп заявил, что верит Путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 341 просмотра

Трамп заявил, что верит Путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 25743 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 47638 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 113158 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 108870 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136184 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143979 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129978 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130057 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Парубий: межпарламентская ассамблея Украины, Литвы и Польши создала комитет по вопросам безопасности

Парубий: межпарламентская ассамблея Украины, Литвы и Польши создала комитет по вопросам безопасности

Киев  •  УНН

 • 8410 просмотра

КИЕВ. 8 июня. УНН. Межпарламентская ассамблея Украины, Литвы и Польши создала комитет по вопросам безопасности. Об этом сообщил Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий на брифинге с председателем Сейма Литвы Викторасом Пранцкетисом и маршалом Сената Польши Станиславом Карчевский, передает УНН.

“Мы согласовали, что координация наших действий по вопросам безопасности является важной и актуальной, поскольку гибридные вызовы, стоящие перед нашими странами в обороне от российской агрессии, подобны и совместными: в частности, это информационная безопасность, это кибербезопасность, энергетическая безопасность, гуманитарная безопасность”, - отметил Парубий.

По его словам, сегодня безопасность — это не только оружие и танки — это очень широкий спектр вопросов.

Напомним, на этой сессии был подписан заключительный документ, в рамках которого была достигнута договоренность придерживаться стратегии 2025 и 2027 - стратегии плана Украина на пути к ЕС.

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