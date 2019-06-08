Парубій: міжпарламентська асамблея України, Литви і Польщі створила комітет з питань безпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Міжпарламентська асамблея України, Литви та Польщі створила комітет з питань безпеки. Про це повідомив Голова Верховної Ради України Андрій Парубій на брифінгу з головою Сейму Литви Вікторасом Пранцкєтісом та маршалком Сенату Польщі Станіславом Карчевським, передає УНН.
“Ми узгодили, що координація наших дій з питань безпеки є важливою і актуальною, оскільки гібридні виклики, що стоять перед нашими країнами в обороні від російської агресії, є подібними і спільними: зокрема, це інформаційна безпека, це кібербезпека, енергетична безпека, гуманітарна безпека”, — наголосив Парубій.
За його словами, сьогодні безпека — це не тільки зброя і танки — це дуже широкий спектр питань.
Нагадаємо, на цій сесії був підписаний заключний документ, в рамках якого було досягнуто домовленості дотримуватися стратегії 2025 і 2027 — стратегії плану України на шляху до ЄС.