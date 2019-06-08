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Україна може вступити в ЄС в 2025-2027 роках - Парубій

Україна може вступити в ЄС в 2025-2027 роках - Парубій

Київ • УНН

 • 11032 перегляди

КИЇВ. 8 червня. УНН. Вікном можливості вступу України в ЄС є період 2025 та 2027 років. Про це заявив голова Верховної Ради Андрій Парубій під час брифінгу за підсумками Х Сесії Міжпарламентської асамблеї Верховної Ради України, Сейму Литовської Республіки та Сейму і Сенату Республіки Польща, передає УНН.

"Документом, який ми підписали, був наш спільний план дій на наступний період. Серед того плану дій ми узгодили, що будемо дотримуватися стратегії 2025 та 2027 – стратегії плану на шляху України до ЄС. Ми спільно визначили, що власне період 2025 та 2027 років ми бачимо як період великих шансів для України на шляху до ЄС, бо з 2025 по 2027 роки буде головувати Польща, а з 2027 по 2029 роки головуватиме Литва. Ми зазначили, що цей період і є вікном можливості вступу України до ЄС", - повідомив Парубій.

Він додав, що була розроблена стратегія кроків, які необхідно зробити, щоб у 2025-2027 роках Україна могла вийти на кінцеве і заключне рішення.

Нагадаємо, згідно з опитуванням соціологічної групи "Рейтинг", 62% українців підтримують вступ України в Європейський союз.

Як повідомляв УНН, голова групи підтримки в Європейській Комісії Пітер Вагнер заявив, що Україна є серед основних кандидатів на вступ до ЄС.

Щойно ми підписали підсумковий документ Міжпарламентської Асамблеї Верховної Ради @verkhovna_rada , Сеймасу Литви @LRSeimas та Сейму і Сенату Польщі @KancelariaSejmu @PolskiSenat У цьому документі Польща і Литва декларує підтримку України на шляху до членства у #НАТО і #ЄС pic.twitter.com/XeROjgbAdk

— Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 8 червня 2019 р.

Українські Національні Новини

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