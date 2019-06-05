Понад 50% українців підтримують вступ до НАТО – опитування

"Підтримка прозахідного вектора надалі переважає: 62% - за вступ України в Європейський союз (22% - проти), 53% - в НАТО (31% - проти). При виборі декількох векторів економічної інтеграції – 57% за вступ в ЄС, 24% - за рівновіддаленість від Росії і Заходу, 10% - за вступ до Митного союзу", - йдеться у повідомленні.

За даними опитування, підтримка європейської та євроатлантичної інтеграції відчутно переважає в центральних і західних регіонах, серед виборців "Європейської солідарності", партії "Голос" і "Громадянської позиції".

Крім того, дві третини опитаних – за те, щоб українська мова була єдиною державною мовою, 21% виступають за надання російській державного статусу, ще 11% - за її офіційний статус.

Найбільше тих, хто виступає за статусність російської мови, – серед жителів Сходу, тих, хто спілкується нею постійно, а також виборців "Опозиційною платформи — За життя".

Згідно з опитуванням, 65% вважають Росію агресором щодо України, 27% - протилежної думки. При цьому більш ніж 60% – за дипломатичні шляхи врегулювання проблеми війни на Донбасі (38% – за припинення військових дій і заморожування конфлікту, 22% – за надання цим територіям самостійного або федеративного статусу в складі України).

Тільки 5% – за повне відділення окупованих земель. З іншого боку, 18% підтримують продовження військових дій до повного відновлення української влади по всій території Донбасу.

Довідка. Опитування проводилося 29 травня-3 червня 2019 року у формі особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face). Аудиторія опитування — населення України від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження — не більше 2,2%.

Як повідомляв УНН, раніше Зеленський заявляв, що курс на членство в Європейському Союзі і НАТО, прописаний в Конституції України, залишиться незмінним.